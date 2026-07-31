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Губерниев: «Я жду прорыва от „Балтики“»

сегодня, 11:28
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 20:45 Не начался

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче между «Балтикой» и московским «Динамо» во втором туре РПЛ. По его мнению, калининградцы обыграют бело-голубых.

Я жду прорыва от «Балтики», жду, что она покажет хорошую игру. Это испытание для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, учитывая, что его команда и в конце прошлого сезона подбуксовывала, и первый матч провела не так, как хотели болельщики. В данной ситуации я считаю «Балтику» фаворитом. «Динамо» — великолепная команда, но с тренером они ошиблись. Поэтому «Балтика» обыграет «Динамо».

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Источник: matchtv.ru Фото: The Football Union of Russia
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Comentarios
Comentarios ответ felix (раскрыть)
сегодня в 12:18
Он уже на тв 3 обосновался следит кто как ремонт делает
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:17
Губерниев так себе спец по футболу. Зря на Месси попер не к месту было. Даже анти фаны Месси не поняли тот спич
felix
felix ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 12:13
Когда биатлон начнется))) По теме: думаю Балтике будет очень тяжело. про тренера Динамо написали уже много, будем смотреть.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 12:11
А мы ждём, когда ты, губашлёб, заткнёшься.
Capral
Capral
сегодня в 11:53
Не понимаю, чего ждёт Губерниев от Балтики и какого прорыва. Команда физически сдала после прошлого сезона, что было ожидаемо, а если команда не сможет разрушать, то в чем её сила?
Насчёт тренера Динамо, да- в самую девятку... А что может предложить Талалаев-, кроме прессинга, который сейчас не работает?
b3j6ykth28sk
b3j6ykth28sk
сегодня в 11:40
Ждать того, чего не будет очень тоскливо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:35
Бестолковый Иксперт...
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