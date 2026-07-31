Губерниев: «Я жду прорыва от „Балтики“»

Комментатор высказался о предстоящем матче между «Балтикой» и московским «Динамо» во втором туре РПЛ . По его мнению, калининградцы обыграют бело-голубых.

Я жду прорыва от «Балтики», жду, что она покажет хорошую игру. Это испытание для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, учитывая, что его команда и в конце прошлого сезона подбуксовывала, и первый матч провела не так, как хотели болельщики. В данной ситуации я считаю «Балтику» фаворитом. «Динамо» — великолепная команда, но с тренером они ошиблись. Поэтому «Балтика» обыграет «Динамо».