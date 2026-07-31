Боселли начал восстанавливаться после травмы

сегодня, 12:28

Нападающий «Краснодара» начал восстановление после травмы, полученной в матче первого тура РПЛ против «Рубина».

Уругвайский форвард приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа.

Во втором туре чемпионата России «Краснодар» сыграет на своем поле с «Факелом». Встреча состоится 2 августа и начнётся в 18:15 мск.