Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Боселли начал восстанавливаться после травмы

сегодня, 12:28

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли начал восстановление после травмы, полученной в матче первого тура РПЛ против «Рубина».

Уругвайский форвард приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа.

Во втором туре чемпионата России «Краснодар» сыграет на своем поле с «Факелом». Встреча состоится 2 августа и начнётся в 18:15 мск.

Подписывайся в ВК
Все новости
Краснодар  Боселли Хуан
Источник: metaratings.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
Комличенко может вернуться на поле после травмы в сентябре
28 июля
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева после травмы
27 июля
У Боселли предварительно перелом костей носа со смещением
27 июля
Баринов не сыграет с «Балтикой» из-за вирусной инфекции
24 июля
Шварц: «Маухуб был травмирован на протяжении 10 дней»
24 июля
Игдисамов: «Акинфеев вернётся в общую группу нескоро»
16 июля
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ at6mwbpuyt5s (раскрыть)
сегодня в 12:43
Здравствуйте.

Нет, поскольку высшая лига Беларуси на данный момент не является частью конкурса - она временно может добавляться когда нет РПЛ и топ-5 в активной фазе, а РПЛ уже началась.
at6mwbpuyt5s
at6mwbpuyt5s
сегодня в 12:30
Здравствуйте, а Беларусь сегодня участвует?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 