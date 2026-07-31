Боселли начал восстанавливаться после травмы

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли начал восстановление после травмы, полученной в матче первого тура РПЛ против «Рубина».
Уругвайский форвард приступил к тренировкам по индивидуальной программе после перелома носа.
Во втором туре чемпионата России «Краснодар» сыграет на своем поле с «Факелом». Встреча состоится 2 августа и начнётся в 18:15 мск.
Нет, поскольку высшая лига Беларуси на данный момент не является частью конкурса - она временно может добавляться когда нет РПЛ и топ-5 в активной фазе, а РПЛ уже началась.