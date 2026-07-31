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Дмитрий Черышев призвал уволить Инфантино

сегодня, 12:46

Тренер Дмитрий Черышев высказался по поводу бойкота европейских сборных ЧМ-2030 по футболу, призвав сменить главу ФИФА. Сейчас этот пост занимает Джанни Инфантино.

ФИФА нужен новый президент. Продавать часть прав чемпионата мира — это неправильно. ФИФА всегда была независимой организацией. Если случится так, что права на чемпионат мира получат частные инвесторы, турнир станет предвзятым. Правильно, что члены УЕФА будут бойкотировать ЧМ-2030.

Президентом ФИФА должен быть независимый человек. Нужно учитывать интересы всех федераций мира. Найти такого руководителя можно, но ему должны доверять. Этот человек не должен бояться трудностей.

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wgkup2uaeaz3
wgkup2uaeaz3
сегодня в 13:19
Как был пустословом, так и остался.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:03
Щас все в мире послушают Чернышева)))
Гость
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