Дмитрий Черышев призвал уволить Инфантино

Тренер высказался по поводу бойкота европейских сборных ЧМ -2030 по футболу, призвав сменить главу ФИФА . Сейчас этот пост занимает Джанни Инфантино.

ФИФА нужен новый президент. Продавать часть прав чемпионата мира — это неправильно. ФИФА всегда была независимой организацией. Если случится так, что права на чемпионат мира получат частные инвесторы, турнир станет предвзятым. Правильно, что члены УЕФА будут бойкотировать ЧМ -2030.