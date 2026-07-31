Дмитрий Черышев призвал уволить Инфантино

Тренер Дмитрий Черышев высказался по поводу бойкота европейских сборных ЧМ-2030 по футболу, призвав сменить главу ФИФА. Сейчас этот пост занимает Джанни Инфантино.
ФИФА нужен новый президент. Продавать часть прав чемпионата мира — это неправильно. ФИФА всегда была независимой организацией. Если случится так, что права на чемпионат мира получат частные инвесторы, турнир станет предвзятым. Правильно, что члены УЕФА будут бойкотировать ЧМ-2030.
Президентом ФИФА должен быть независимый человек. Нужно учитывать интересы всех федераций мира. Найти такого руководителя можно, но ему должны доверять. Этот человек не должен бояться трудностей.