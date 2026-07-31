Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2026

Карседо: «К сожалению, „Спартак“ не победил в матче за Суперкубок России»

сегодня, 13:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о поражении от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Мы сразу после матча за Суперкубок забыли о нем, потому что нам нужно было готовиться к чемпионату. Да, мы могли в той игре победить. К сожалению, этого не произошло. Да, было обидно, но мы идем вперед.

В стартовом туре РПЛ красно-белые разгромили «Родину» со счётом 3:0.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карседо Хуан  Стадион «Нижний Новгород»
Источник: sport-express.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
Губерниев: «Я жду прорыва от „Балтики“»
Сегодня, 11:28
Рубенс: «Бителло может играть в любой топ-команде по всему миру»
Сегодня, 10:59
Гасилин: «В этом сезоне Саша может стать лучшим бомбардиром»
Сегодня, 10:43
Бабич: «Если ты играешь за „Спартак“, то давление присутствует всегда»
Сегодня, 09:41
Карседо высказался о том, готов ли он работать с Дзюбой
Сегодня, 09:22
Карседо: «Надеюсь, Барко останется в „Спартаке“»
Сегодня, 08:28
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:12
Временами движение и взаимопонимание футболёров понравилось.
Видно, ЧТО хочет Карседо от них.
Один "минус", о котором все знают: отсутствие ЗАБИВНОГО ОСТРОГО нападающего.
Мартинс не в счёт: да, он может выскочить и "решить вопрос", как это было в матче с Родиной, может с углового забить благодаря росту и умению играть головой.
Но это всё "В МОМЕНТЕ".
Нужен, ОЧЕНЬ НУЖЕН отличный нападющий, "с голевым чутьём", который "решает вопросы" и кроме того не жадный отдать пас находящемуся в более выгодном положении партнёру.

P.S. Комличенко не предлагать! ))
wxm36u7mhh7n
wxm36u7mhh7n
сегодня в 13:56
Мы сразу после матча за Суперкубок забыли о нем... поэтому мы продолжаем писать жалобы, требовать переигровку и даже сейчас я говорю о поражении в суперкубке.

А Карседо точно адекватный человек?
sjsyamkkd6zg
sjsyamkkd6zg
сегодня в 13:24
Какое лицемерие, сразу же забыли. Строчили жалобы во все инстанции и голосили на всю страну. Дошло до смешного. И так из года в год спартак начинает чемпионат, не игрой, так нытьем.
    88bk5u5wc6zk
    88bk5u5wc6zk
    сегодня в 13:06, ред.
    Да хватит уже ныть Карседо, будь мужиком.
    Ага забыли, ноете каждый день, как бабы, даже Зенит о победе не вспоминает столько как вы о поражении.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     