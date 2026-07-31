Карседо: «К сожалению, „Спартак“ не победил в матче за Суперкубок России»

Главный тренер «Спартака» высказался о поражении от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

Мы сразу после матча за Суперкубок забыли о нем, потому что нам нужно было готовиться к чемпионату. Да, мы могли в той игре победить. К сожалению, этого не произошло. Да, было обидно, но мы идем вперед.