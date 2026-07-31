Карседо: «К сожалению, „Спартак“ не победил в матче за Суперкубок России»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о поражении от «Зенита» в матче за Суперкубок России.
Мы сразу после матча за Суперкубок забыли о нем, потому что нам нужно было готовиться к чемпионату. Да, мы могли в той игре победить. К сожалению, этого не произошло. Да, было обидно, но мы идем вперед.
В стартовом туре РПЛ красно-белые разгромили «Родину» со счётом 3:0.
Видно, ЧТО хочет Карседо от них.
Один "минус", о котором все знают: отсутствие ЗАБИВНОГО ОСТРОГО нападающего.
Мартинс не в счёт: да, он может выскочить и "решить вопрос", как это было в матче с Родиной, может с углового забить благодаря росту и умению играть головой.
Но это всё "В МОМЕНТЕ".
Нужен, ОЧЕНЬ НУЖЕН отличный нападющий, "с голевым чутьём", который "решает вопросы" и кроме того не жадный отдать пас находящемуся в более выгодном положении партнёру.
P.S. Комличенко не предлагать! ))
А Карседо точно адекватный человек?
Ага забыли, ноете каждый день, как бабы, даже Зенит о победе не вспоминает столько как вы о поражении.