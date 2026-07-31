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Дивеев: «В Оренбург „Зенит“ едет только за победой»

сегодня, 13:33
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит02.08.2026 в 16:00 Не начался

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался про предстоящий матч второго тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча состоится 2 августа.

Все понимают, что с «Акроном» была хорошая игра, но после нее уже готовились к «Оренбургу». Тем более что в Самаре где‑то недорабатывали в обороне и какие‑то моменты надо было исправлять. С другой стороны, и забить «Акрону» могли больше. Теперь ждем интересной игры в Оренбурге. Прекрасно помним, что в прошлом сезоне проиграли в Оренбурге 1:2. Сейчас едем только за победой. Знаем, какая там атмосфера, саму команду, так что готовимся и собираемся показать свой максимум.

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Дивеев Игорь
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:57
Нужно уверенно брать реванш за поражение и не позориться снова.
Гость
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