Дивеев: «В Оренбург „Зенит“ едет только за победой»

Защитник «Зенита» высказался про предстоящий матч второго тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча состоится 2 августа.

Все понимают, что с «Акроном» была хорошая игра, но после нее уже готовились к «Оренбургу». Тем более что в Самаре где‑то недорабатывали в обороне и какие‑то моменты надо было исправлять. С другой стороны, и забить «Акрону» могли больше. Теперь ждем интересной игры в Оренбурге. Прекрасно помним, что в прошлом сезоне проиграли в Оренбурге 1:2. Сейчас едем только за победой. Знаем, какая там атмосфера, саму команду, так что готовимся и собираемся показать свой максимум.