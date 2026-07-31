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Карседо: «Конечно, рассчитываю на Ливая Гарсию»

сегодня, 14:00

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо отметил, что он рассчитывает на Ливая Гарсию, который пока не играет.

Конечно, рассчитываю на Ливая. Я удовлетворен всеми футболистами, которые есть у нас в составе. Но есть еще и конкуренция: у нас много высококлассных игроков с хорошими качествами.

Мне нравится, как Ливай работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты полезны для нас.

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Карседо Хуан  Гарсия Ливай
Источник: sport24.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:15
Очень дипломатично ответил. ))
Это для того, чтобы Гарсия уж совсем не потерял мотивацию.
Так-то паренёк настырный, но уж очень низкорослый.
Хотя такой пригодится в матчах, где Спартак играет вторым номером: скоростина у него хорошая и главное - пас ему хороший на отрыв отдать.
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