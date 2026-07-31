Семак прокомментировал уход Латышонка из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» отреагировал на уход из команды .

Что касается трансфера и последующей аренды, мне сложно что‑то комментировать — это организационные вопросы. Что касается Жени — это очень хороший вратарь и прекрасный человек. Дело оказалось в том, что после первого успешного сезона в «Зените» во втором основным вратарем стал Денис Адамов.

Жене сложно психологически быть вторым и практически невозможно. Ему нужно все время играть. Мы много разговаривали на этот счет. И несмотря на то, что нам он тоже нужен, прекрасно понимали: чтобы он чувствовал себя счастливым, ему нужно играть. Поэтому и отпустили.