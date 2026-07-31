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Дьяков: «Думаю, Дзюба еще хочет играть»

сегодня, 16:03

Экс-футболист Виталий Дьяков выразил мнение, что нападающий Артём Дзюба мог бы помочь московскому «Спартаку». Дзюба — воспитанник красно-белых. Сейчас форвард является свободным агентом.

Думаю, Дзюба еще хочет играть. Прошедший сезон показал, что он пригодился бы еще многим командам. Свои 6–7 мячей он всегда забьет, его лидерские качества подойдут почти любым командам.

И «Спартаку» он способен помочь, выходя на замену. Мы видим, что Угальде — пока не тот вариант. Возможно, Дзюбе уже не хватает скорости, но умение действовать в подыгрыше и внутри штрафной «Спартаку» принесет пользу. Если же говорить о клубах второй части турнирной таблицы, то там он бы любой команде пригодился. Но, понятное дело, Артему уже не хочется уезжать далеко от дома, от Москвы.

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Спартак М  Дьяков Виталий  Дзюба Артём
Источник: matchtv.ru Фото: Egor Glumov / The Russian Football Union
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