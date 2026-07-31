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Изменилось время начала игры «Спартак» — «Краснодар»

сегодня, 17:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар09.08.2026 в 20:00 Не начался

Время начала матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» изменено.

Игра пройдёт 9 августа и начнётся в 20:00, а не в 20:30.

Ранее также стало известно о переносе поединка «Ростов» — ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры домашнего стадиона ростовчан, которое было вызвано стихийным бедствием. Встреча стартует 8-го числа в 20:30.

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Стадион «Лукойл Арена»
Источник: Телеграм-канал ФК «Спартак» Фото: Alexander Lyubarskiy / The Russian Football Union
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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:59
Так-то лучше!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:44
Ну, вот.
А то всё Кахигао, что, мол, рассчитываю на Гарсию...

"Издание «Чемпионат» сообщает, что Кахигао всё понял и решил приобрести в «Спартак» форварда «Рубина» Даку. Отступные - 11 млн евро, их активируют если предложат жирный контракт самому Даку, после которого тот метнется в Москву со скоростью Данишевского."
Гость
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