Изменилось время начала игры «Спартак» — «Краснодар»

Время начала матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» изменено.
Игра пройдёт 9 августа и начнётся в 20:00, а не в 20:30.
Ранее также стало известно о переносе поединка «Ростов» — ЦСКА в Москву в связи с повреждением инфраструктуры домашнего стадиона ростовчан, которое было вызвано стихийным бедствием. Встреча стартует 8-го числа в 20:30.
А то всё Кахигао, что, мол, рассчитываю на Гарсию...
"Издание «Чемпионат» сообщает, что Кахигао всё понял и решил приобрести в «Спартак» форварда «Рубина» Даку. Отступные - 11 млн евро, их активируют если предложат жирный контракт самому Даку, после которого тот метнется в Москву со скоростью Данишевского."