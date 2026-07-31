Малафеев: «Надеюсь, этот сезон не станет последним для Акинфеева»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил надежду, что нынешний сезон РПЛ не станет последним для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По его словам, продолжение карьеры зависит от желания и физического состояния 40-летнего вратаря.
Дай бог, чтобы этот сезон в РПЛ не был для Акинфеева последним. Всё будет зависеть от него, от его желания и, скорее всего, от его физиологических возможностей. Но всё-таки человек не робот, и рано или поздно ресурс заканчивается. Поэтому пожелаем ему крепкого здоровья и ещё долгих лет карьеры.
Игорь Акинфеев является рекордсменом ЦСКА по числу проведённых матчей и одним из самых титулованных вратарей в истории российского футбола. К концу нового контракта ему будет 41 год. Сейчас голкипер восстанавливается после повреждения.