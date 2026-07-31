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Малафеев: «Надеюсь, этот сезон не станет последним для Акинфеева»

сегодня, 17:29

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил надежду, что нынешний сезон РПЛ не станет последним для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. По его словам, продолжение карьеры зависит от желания и физического состояния 40-летнего вратаря.

Дай бог, чтобы этот сезон в РПЛ не был для Акинфеева последним. Всё будет зависеть от него, от его желания и, скорее всего, от его физиологических возможностей. Но всё-таки человек не робот, и рано или поздно ресурс заканчивается. Поэтому пожелаем ему крепкого здоровья и ещё долгих лет карьеры.

Игорь Акинфеев является рекордсменом ЦСКА по числу проведённых матчей и одним из самых титулованных вратарей в истории российского футбола. К концу нового контракта ему будет 41 год. Сейчас голкипер восстанавливается после повреждения.

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