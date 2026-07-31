Малафеев: «Надеюсь, этот сезон не станет последним для Акинфеева»

сегодня, 17:29

Бывший вратарь «Зенита» выразил надежду, что нынешний сезон РПЛ не станет последним для голкипера ЦСКА . По его словам, продолжение карьеры зависит от желания и физического состояния 40-летнего вратаря.

Дай бог, чтобы этот сезон в РПЛ не был для Акинфеева последним. Всё будет зависеть от него, от его желания и, скорее всего, от его физиологических возможностей. Но всё-таки человек не робот, и рано или поздно ресурс заканчивается. Поэтому пожелаем ему крепкого здоровья и ещё долгих лет карьеры.