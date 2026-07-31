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«Ювентус» интересуется Рейндерсом

сегодня, 17:39

«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Сити» о возможном переходе полузащитника Тиджани Рейндерса. Туринский клуб рассматривает голландца как альтернативу Франку Кессье, чей переход затягивается.

Итальянская команда уже провела предварительные контакты с представителями 27-летнего игрока, чтобы узнать условия возможной аренды. Рейндерс перешёл в английский клуб из «Милана» около года назад за 55 млн евро, но потерял место в основном составе.

Переговоры по Кессье, который находится в статусе свободного агента, пока не завершены. При этом в полузащите «Ювентуса» сейчас восемь игроков, поэтому для нового трансфера клубу необходимо сначала продать одного или нескольких футболистов.

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