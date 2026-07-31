Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Смелов перешёл в «Динамо» из Махачкалы

сегодня, 17:41

Полузащитник Егор Смелов стал футболистом махачкалинского «Динамо». Клуб договорился о переходе с московским «Динамо».

Контракт игрока рассчитан на четыре года. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Нижний Новгород».

Подписывайся в ВК
Все новости
Динамо Мхч  Динамо М  Смелов Егор
Источник: Телеграм-канал «Динамо» (Махачкала) Фото: Alexander Lyubarskiy/The Football Union of Russia
Мампасси покинул «Локомотив»
Сегодня, 15:18
Шварц: «Люди работают над тем, чтобы усилить „Динамо“»
Сегодня, 12:14
ОфициальноЛатышонок перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород»
29 июля
Представитель Дзюбы: «Мяч на стороне „Спартака“»
29 июля
ОфициальноБориско перешел в ЦСКА
28 июля
ОфициальноЭкс-футболист «Рубина» Зотов будет играть в Медиалиге
28 июля
Все комментарии
f4xjgxsjd98y
f4xjgxsjd98y
сегодня в 17:52
Удачи Егору.... нужно закрепляться в основе...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 