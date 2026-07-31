Смелов перешёл в «Динамо» из Махачкалы

Полузащитник Егор Смелов стал футболистом махачкалинского «Динамо». Клуб договорился о переходе с московским «Динамо».
Контракт игрока рассчитан на четыре года. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Нижний Новгород».
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет