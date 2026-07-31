Смелов перешёл в «Динамо» из Махачкалы

сегодня, 17:41

Полузащитник стал футболистом махачкалинского «Динамо». Клуб договорился о переходе с московским «Динамо».

Контракт игрока рассчитан на четыре года. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Нижний Новгород».