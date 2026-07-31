Мостовой: «Чемпионат мира без европейских сборных не имеет смысла»

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Бывший полузащитник сборной России заявил, что чемпионат мира теряет смысл без участия европейских команд. Так он прокомментировал возможный бойкот турнира со стороны УЕФА из-за планов ФИФА продать права на турнир частным инвесторам.

Такого не может быть. Как без Европы? Это невозможно, чемпионат мира без Европы не имеет смысла. Футбол уже давно стал коммерцией, поэтому однозначного ответа не будет. Кто-то продаёт, кто-то покупает — не знаю, как это выглядит.