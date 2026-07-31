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Мостовой: «Чемпионат мира без европейских сборных не имеет смысла»

сегодня, 17:51

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что чемпионат мира теряет смысл без участия европейских команд. Так он прокомментировал возможный бойкот турнира со стороны УЕФА из-за планов ФИФА продать права на турнир частным инвесторам.

Такого не может быть. Как без Европы? Это невозможно, чемпионат мира без Европы не имеет смысла. Футбол уже давно стал коммерцией, поэтому однозначного ответа не будет. Кто-то продаёт, кто-то покупает — не знаю, как это выглядит.

Ранее УЕФА и ряд европейских федераций раскритиковали план президента ФИФА Джанни Инфантино продать частным инвесторам до 20% коммерческих прав на чемпионат мира. Сегодня старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста.

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Источник: sovsport.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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