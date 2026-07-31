Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Российскую Премьер-Лигу покажут в Китае

сегодня, 17:58

Российская Премьер-Лига объявила о соглашении по реализации прав на трансляцию матчей на территории Китайской Народной Республики.

Игры чемпионата уже показывали ранее на одной из китайских платформ, а также в Гонконге, но все предыдущие договорённости завершились в 2022 году. Теперь матчи станут показывать на Leisu Sports, которая является одной из ведущих спортивных цифровых платформ страны, она также имеет права на трансляции различных европейских чемпионатов: испанской Ла Лиги, португальской Примейры, нидерландской Эредивизи и других турниров, включая Кубок Америки.

Планируется показ всех поединков сезона с распределением их по своим внутренним ресурсам: сайту, мобильному приложению и социальным сетям. Данная дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории в КНР до 60 миллионов зрителей. 80% игр сопроводят комментарием на китайском языке, а у оставшихся 20% будет интершум.

Показ РПЛ также возобновился в Бразилии и доступен на трёх местных платформах: платном канале BandSports, бесплатном эфирном Xsports 3 и YouTube-канале Canal Gol.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМатчи РПЛ вновь покажут в Бразилии
23 июля
ОфициальноАудитория ЧМ на Кинопоиске превысила 8,5 млн
22 июля
ОфициальноСуперкубок России на «Матч ТВ» посмотрели больше 6 млн зрителей
22 июля
СлухиФинал ЧМ-2026 стал рекордным по просмотру в США
22 июля
Финал ЧМ установил рекорд на спортивном ТВ в России
22 июля
«Матч ТВ» назвал комментаторов на финал чемпионата мира
16 июля
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:13
Ну других вариантов и нету все Китай китайские товары
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:06
Чтобы Слуцкому скучно не было
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 