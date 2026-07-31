Российскую Премьер-Лигу покажут в Китае

сегодня, 17:58

Российская Премьер-Лига объявила о соглашении по реализации прав на трансляцию матчей на территории Китайской Народной Республики.

Игры чемпионата уже показывали ранее на одной из китайских платформ, а также в Гонконге, но все предыдущие договорённости завершились в 2022 году. Теперь матчи станут показывать на Leisu Sports, которая является одной из ведущих спортивных цифровых платформ страны, она также имеет права на трансляции различных европейских чемпионатов: испанской Ла Лиги, португальской Примейры, нидерландской Эредивизи и других турниров, включая Кубок Америки.

Планируется показ всех поединков сезона с распределением их по своим внутренним ресурсам: сайту, мобильному приложению и социальным сетям. Данная дистрибуция может обеспечить совокупный потенциальный охват аудитории в КНР до 60 миллионов зрителей. 80% игр сопроводят комментарием на китайском языке, а у оставшихся 20% будет интершум.