ЭСК поддержала решение об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»

сегодня, 18:13

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращение «Рубина» по матчу первого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Казанский клуб обратился с целью проверить решение арбитра об удалении защитника после видеопросмотра на 18-й минуте.

Комиссия единогласным образом постановила, что судья вынес правильное решение, поскольку футболист нанёс короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Такое действие расценивается как агрессивное поведение и наказывается удалением игрока с поля.