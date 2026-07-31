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ЭСК поддержала решение об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»

сегодня, 18:13
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращение «Рубина» по матчу первого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Казанский клуб обратился с целью проверить решение арбитра Артёма Чистякова об удалении защитника Ильи Рожкова после видеопросмотра на 18-й минуте.

Комиссия единогласным образом постановила, что судья вынес правильное решение, поскольку футболист нанёс короткий удар рукой в лицо соперника без попытки борьбы за мяч. Такое действие расценивается как агрессивное поведение и наказывается удалением игрока с поля.

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Чистяков Артём  Рожков Илья  Стадион «Ак Барс Арена»
Источник: rfs.ru Фото: Vera Virts / The Football Union of Russia
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