«Реал» предъявил Винисиусу ультиматум

сегодня, 18:13

«Реал Мадрид» перестал вести переговоры с нападающим и сделал ему окончательное предложение. Клуб принял позицию «бери или уходи» и не намерен увеличивать условия.

Действующий контракт 26-летнего бразильца истекает через 11 месяцев. Сейчас он зарабатывает 17 млн евро в год после уплаты налогов, клуб предлагает 20, но игрок требует 30 млн евро с учётом бонусов. Если соглашение не будет подписано, «Реал» может продать его до закрытия трансферного окна, чтобы не терять бесплатно.

Среди потенциальных претендентов назывался «Арсенал», однако эксперты сомневаются, что клуб решится на такой рискованный и дорогостоящий трансфер.