Кузнецов поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов высказался в поддержку лимита на легионеров и его ужесточения. По его словам, это поможет российским футболистам получать больше игрового времени и развиваться.
Я за лимит. Поддерживаю его ужесточение. Есть много достойных российских игроков, которые просто не до конца раскрываются из-за недостаточного доверия. Если лимит станет ещё жёстче, у российских футболистов будет больше игрового времени и вырастет их востребованность.
Кузнецов также отметил, что при ужесточении лимита клубы будут приглашать только сильных легионеров, что повысит уровень тренировочного процесса. В настоящее время в РПЛ действует лимит, позволяющий вносить в заявку не более 12 легионеров, при этом на поле могут находиться не более 7 иностранцев.