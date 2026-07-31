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Кузнецов поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

сегодня, 18:27

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов высказался в поддержку лимита на легионеров и его ужесточения. По его словам, это поможет российским футболистам получать больше игрового времени и развиваться.

Я за лимит. Поддерживаю его ужесточение. Есть много достойных российских игроков, которые просто не до конца раскрываются из-за недостаточного доверия. Если лимит станет ещё жёстче, у российских футболистов будет больше игрового времени и вырастет их востребованность.

Кузнецов также отметил, что при ужесточении лимита клубы будут приглашать только сильных легионеров, что повысит уровень тренировочного процесса. В настоящее время в РПЛ действует лимит, позволяющий вносить в заявку не более 12 легионеров, при этом на поле могут находиться не более 7 иностранцев.

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Рубин  Кузнецов Даниил
Источник: sovsport.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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