Кузнецов поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

сегодня, 18:27

Полузащитник «Рубина» высказался в поддержку лимита на легионеров и его ужесточения. По его словам, это поможет российским футболистам получать больше игрового времени и развиваться.

Я за лимит. Поддерживаю его ужесточение. Есть много достойных российских игроков, которые просто не до конца раскрываются из-за недостаточного доверия. Если лимит станет ещё жёстче, у российских футболистов будет больше игрового времени и вырастет их востребованность.