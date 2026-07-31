АФК выразила солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ

Азиатская конфедерация футбола (АФК) выразила поддержку позиции Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки ( КОНКАКАФ ) относительно плана Международной федерации футбола ( ФИФА ) создать компанию по привлечению частных инвестиций.

АФК с глубокой обеспокоенностью наблюдает за событиями последних дней, связанными с предлагаемым созданием FIFA Forward Enterprise (FFE), и неопределённостью, возникшей в мировом футбольном сообществе.

АФК демонстрирует солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ , выражая серьёзную обеспокоенность по поводу предложения ФИФА привлечь частные инвестиции в флагманские соревнования и процесса принятия решений в отношении FFE. Тот факт, что ситуация дошла до того, что реальная возможность бойкота чемпионата мира по футболу стала предметом публичного обсуждения, должен беспокоить всех, кому небезразлично будущее нашей игры. Футбол никогда не должен был оказаться в таком положении.

На этом фоне, а также в свете чётких позиций, выраженных УЕФА и КОНКАКАФ , и беспрецедентных разногласий, возникших в футбольном мире, Азиатская футбольная конфедерация (АФК) считает, что предлагаемый Форум футбольных федераций (ФФФ) не может реально достичь необходимого широкого консенсуса и единства, требуемых для дальнейшего продвижения. Чемпионат мира по футболу ФИФА — это вершина мирового футбола, и его сила заключается в участии всех конфедераций и ведущих футбольных держав мира. Любое предложение, которое рискует подорвать единство и универсальный характер соревнований, должно быть пересмотрено.

Хотя непосредственная дискуссия сосредоточена на ФФФ, АФК считает, что этот вопрос выходит далеко за рамки одного предложения. Скорее, он выявил фундаментальные недостатки в процессах консультаций и принятия решений ФИФА , которые теперь необходимо устранить. Хотя АФК принимает к сведению последние разъяснения ФИФА по предложению, основные проблемы, касающиеся управления, институционального процесса и содержательных консультаций, остаются без ответа.

Предложение столь значимого масштаба, способное повлиять на коммерческое, спортивное и стратегическое будущее мирового футбола, не должно приниматься в рамках процессов, которые оставляют конфедерации, ассоциации-члены (АЧ) и даже собственные руководящие органы ФИФА , включая Совет ФИФА , в стороне. Первостепенной задачей мирового футбола должно быть обеспечение того, чтобы решения такого масштаба принимались в рамках процессов, основанных на прозрачности и пользующихся доверием футбольного сообщества.

Это не первый случай, когда основные заинтересованные стороны сталкиваются со значительными инициативами после того, как направление развития, казалось бы, уже определено. Такой подход подрывает доверие к системе управления ФИФА и уменьшает авторитет её уставных органов. Никакой последующий процесс консультаций, какими бы благими намерениями он ни был, не может заменить раннее взаимодействие с соответствующими органами ФИФА и футбольной семьёй.

АФК считает, что этот момент должен стать катализатором для укрепления институциональных реформ. Хотя каждая ассоциация-член ФИФА должна иметь возможность рассматривать и принимать решения по предложениям, затрагивающим будущее мирового футбола, значимая демократия измеряется не только возможностью голосовать. Начинается всё с прозрачного управления, своевременных консультаций, информированного обсуждения и подлинного участия на протяжении всего процесса принятия решений.

В связи с этим АФК призывает ФИФА провести срочный пересмотр своей системы управления и принятия решений, чтобы гарантировать, что предложения глобального значения разрабатываются посредством надлежащих консультаций, содержательного взаимодействия и соответствующего надзора со стороны уставных органов ФИФА .