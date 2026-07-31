Эдди Хау прокомментировал свой уход из «Ньюкасла»

сегодня, 18:54

покинул пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед». В официальном заявлении клуба говорится, что специалист принял решение уйти в отставку по личным причинам, а его тренерский штаб также покидает команду.

После периода личных размышлений я решил, что сейчас правильное время для того, чтобы уйти с поста главного тренера «Ньюкасл Юнайтед». После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу с неустанной энергией, я чувствую, что это в моих и клубных интересах — сделать шаг назад, восстановиться и взять паузу.

Под руководством Хау «Ньюкасл» дважды выходил в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Английской футбольной лиги, прервав 70-летнюю засуху трофеев. Клуб уже ведёт переговоры с новым тренером, им станет .