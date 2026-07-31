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Эдди Хау прокомментировал свой уход из «Ньюкасла»

сегодня, 18:54

Эдди Хау покинул пост главного тренера «Ньюкасл Юнайтед». В официальном заявлении клуба говорится, что специалист принял решение уйти в отставку по личным причинам, а его тренерский штаб также покидает команду.

После периода личных размышлений я решил, что сейчас правильное время для того, чтобы уйти с поста главного тренера «Ньюкасл Юнайтед». После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу с неустанной энергией, я чувствую, что это в моих и клубных интересах — сделать шаг назад, восстановиться и взять паузу.

Под руководством Хау «Ньюкасл» дважды выходил в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Английской футбольной лиги, прервав 70-летнюю засуху трофеев. Клуб уже ведёт переговоры с новым тренером, им станет Маттиас Яйссле.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:08
Яйссле как раз и назначают, чтобы окончательно уйти на дно)
BDA81
BDA81
сегодня в 20:05
Я конечно всё понимаю, но назначать в клуб человека который и не тренировал в топовых чемпионатов глупо. Ну посмотрим что сможет этот ноунейм сделать с Сороками.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:16
Этот Яйссле кто такой вообще??
Ньюкасл середняком будет, хотя бабла вкинули норм в этот проект
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:12
когда проданы все лучшие в команде, как Исак, Гордон, Тонали...и Гимараэс...
конечно, тренер разочарован такими решениями клуба и уходит.
Гость
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