Футбольная ассоциация Англии наложила санкции на «Челси»

сегодня, 18:58

Футбольная ассоциация Англии ( ФА ) объявила о санкциях в отношении «Челси».

На клуб наложен штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов и запрет на регистрацию футболистов на два трансферных окна за нарушения правил организации о футбольных агентах, работы с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков.

ФА обвинила «Челси» в 74 нарушениях правила E1.2 после того, как нынешние владельцы клуба самостоятельно сообщили о неправомерных действиях при его приобретении. Продолжается расследование отдельных нарушений, связанных с этим делом.

«Синие» признали нарушения до слушания, и независимая регулирующая комиссия наложила штраф в размере снятия шести очков условно, который должен был быть приостановлен до 30 июня 2027 года, и штраф в размере 10 млн фунтов стерлингов.

Независимая апелляционная комиссия удовлетворила обжалование со стороны клуба решения об условном снятии баллов и отменила это наказание после дополнительного слушания. Вместо этого апелляционная комиссия наложила запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна подряд, который отсрочен до 30 июня 2027-го.

Финансовый штраф не подлежал обжалованию.