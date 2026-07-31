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Футбольная ассоциация Англии наложила санкции на «Челси»

сегодня, 18:58

Футбольная ассоциация Англии (ФА) объявила о санкциях в отношении «Челси».

На клуб наложен штраф в размере 10 миллионов фунтов стерлингов и запрет на регистрацию футболистов на два трансферных окна за нарушения правил организации о футбольных агентах, работы с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков.

ФА обвинила «Челси» в 74 нарушениях правила E1.2 после того, как нынешние владельцы клуба самостоятельно сообщили о неправомерных действиях при его приобретении. Продолжается расследование отдельных нарушений, связанных с этим делом.

«Синие» признали нарушения до слушания, и независимая регулирующая комиссия наложила штраф в размере снятия шести очков условно, который должен был быть приостановлен до 30 июня 2027 года, и штраф в размере 10 млн фунтов стерлингов.

Независимая апелляционная комиссия удовлетворила обжалование со стороны клуба решения об условном снятии баллов и отменила это наказание после дополнительного слушания. Вместо этого апелляционная комиссия наложила запрет на регистрацию игроков на два трансферных окна подряд, который отсрочен до 30 июня 2027-го.

Финансовый штраф не подлежал обжалованию.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 19:49
То ли излишняя строгость, то ли шкурная предвзятость...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:39, ред.
Этим всем грешат многие клубы. В НБА например и НХЛ - это норма, и без этого сделки не проходят.
Такое себе «наказание». Эти 10 млн штрафа заплатят и всё. Многие ТОП клубы, да и даже середняки через это проходят. Страдают по настоящему в основном маленькие клубы.
ФФП по сути для этого и был создан, чтобы федерации и в целом ФИФА обогощались.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:10
Ну значит в это ТО будут закупаться ещё сильнее
Гость
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