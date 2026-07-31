«Комо» близок к подписанию Чалобы за 30 млн евро

сегодня, 19:25

«Комо» приблизился к соглашению с «Челси» по трансферу защитника . Итальянский клуб готов заплатить за 27-летнего англичанина 30 млн евро без учёта бонусов.

«Челси» требовал фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. «Комо» долго не соглашался на такие условия, но теперь стороны близки к сделке. Ранее интерес к Чалобе проявлял «Интер», но «нерадзурри» переключились на и .

«Комо» под руководством вышел в Лигу чемпионов через два года после выхода в Серию А.