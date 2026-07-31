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«Комо» близок к подписанию Чалобы за 30 млн евро

сегодня, 19:25

«Комо» приблизился к соглашению с «Челси» по трансферу защитника Трево Чалобы. Итальянский клуб готов заплатить за 27-летнего англичанина 30 млн евро без учёта бонусов.

«Челси» требовал фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. «Комо» долго не соглашался на такие условия, но теперь стороны близки к сделке. Ранее интерес к Чалобе проявлял «Интер», но «нерадзурри» переключились на Джона Стоунза и Кристиана Ромеро.

«Комо» под руководством Сеска Фабрегаса вышел в Лигу чемпионов через два года после выхода в Серию А.

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Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 19:47
Здравствуйте! Мой комментарий стал лучшим, ставок нет. Как использовать начисленные очки, в следующий месяц они, ведь, не переходят? Начисление выглядит в виде шутки? Жаль. Тем более, завтра всю ночь и день, буду ехать из Новороссии на машине в Москву.
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