«Комо» близок к подписанию Чалобы за 30 млн евро

«Комо» приблизился к соглашению с «Челси» по трансферу защитника Трево Чалобы. Итальянский клуб готов заплатить за 27-летнего англичанина 30 млн евро без учёта бонусов.
«Челси» требовал фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. «Комо» долго не соглашался на такие условия, но теперь стороны близки к сделке. Ранее интерес к Чалобе проявлял «Интер», но «нерадзурри» переключились на Джона Стоунза и Кристиана Ромеро.
«Комо» под руководством Сеска Фабрегаса вышел в Лигу чемпионов через два года после выхода в Серию А.