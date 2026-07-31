Старший советник президента ФИФА подал в отставку

Старший советник Джанни Инфантино, Карлос Кордейро, подал в отставку в знак протеста против плана по привлечению частных инвестиций в ведущие турниры Международной федерации футбола (ФИФА), включая чемпионат мира.
Кордейро ранее возглавлял Федерацию футбола США, а в ФИФА работал с 2021 года. Специалист прокомментировал своё решение:
Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и футбольный болельщик на протяжении всей жизни, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает вопрос о продаже доли в чемпионате мира.
Позвольте мне внести ясность: я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это невыгодная сделка для ассоциаций-членов ФИФА, футбола и долгосрочного будущего игры.