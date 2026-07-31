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Старший советник президента ФИФА подал в отставку

сегодня, 19:35

Старший советник Джанни Инфантино, Карлос Кордейро, подал в отставку в знак протеста против плана по привлечению частных инвестиций в ведущие турниры Международной федерации футбола (ФИФА), включая чемпионат мира.

Кордейро ранее возглавлял Федерацию футбола США, а в ФИФА работал с 2021 года. Специалист прокомментировал своё решение:

Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и футбольный болельщик на протяжении всей жизни, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает вопрос о продаже доли в чемпионате мира.

Позвольте мне внести ясность: я не имел никакого отношения к этому предложению и категорически против него. Это невыгодная сделка для ассоциаций-членов ФИФА, футбола и долгосрочного будущего игры.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:16
Просто надо убрать этого ставленека гнома Инфантино и лишить титула Аргентну и все норм будет снова честный футбол для болелщиков. Что они его все в месте скинуть с поста не могут если все против него??
particular
particular
сегодня в 19:50
Без Карлоса, однозначно, найдутся клоуны, которые будут вдувать Джаннику в уши "прогрессивное" и "необходимое"...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:48, ред.
в обычный конкурс уже нельзя играть чтоб было весело и задорно, тут все места уже с 15 числа по 40100 как обычно клонами. решил хоть накопить и в Заболотного группе поставить - в итоге матчи типа Иртыш Торпедо и Тюмень-Амкар я так понимаю не сегодня как указано а завтра. то есть ставка ушла а толку с нее если смысл был хотя бы в заболотной группе побороться и отдохнуть от клонов. в итоге и там ничего. как эти поставленные балы в итоге будут? завтра сыграют и тогда и начисление??? так зачем оно мне завтра если третьего числа очередное типа Bot22 заполонит весь рейтинг с 40100??? мне это сегодня было нужно а матч завтра, хотя написано сегодня. и так уже настроения нет играть с клонами а теперь еще и так в последний день где хоть чуть борьба может быть с людьми.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:42, ред.
Долгосрочно не выгодно, зато сейчас у мальчиков незрелых будет та мороженка которую они так хотят именно сейчас, понятно что люди с более зрелой психикой могут быть не согласны с подобным решением. Побольше бы нам таких людей в принципе везде, не только в ФИФА. Но на деле выходит с точностью до наоборот - и те что были уходят. Оставить весь мир в руках неосознанных детей не лучшая стратегия. Это примерно как оставить обезьяну с гранатой. Можно, но уйти тогда лучше подальше.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 19:40
Пошла жара…
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