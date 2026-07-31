Старший советник президента ФИФА подал в отставку

сегодня, 19:35

Старший советник , Карлос Кордейро, подал в отставку в знак протеста против плана по привлечению частных инвестиций в ведущие турниры Международной федерации футбола ( ФИФА ), включая чемпионат мира.

Кордейро ранее возглавлял Федерацию футбола США , а в ФИФА работал с 2021 года. Специалист прокомментировал своё решение: