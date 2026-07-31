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Влахович готов снизить зарплату ради «Барселоны»

сегодня, 19:47

Нападающий Душан Влахович, находящийся в статусе свободного агента, по-прежнему хочет перейти в «Барселону». Сербский форвард готов снизить зарплатные требования, чтобы закрыть сделку.

Первоначально Влахович запрашивал 8 млн евро в год за двухлетний контракт, но теперь готов уменьшить аппетиты. У него есть предложение от «Бешикташа» на два сезона, и он намерен принять решение до конца следующей недели. Если «Барселона» не предпримет действий, он может перейти в турецкий клуб.

«Барселона» продолжает искать нападающего, и основным приоритетом остаётся Хулиан Альварес. Однако шансы на его трансфер снижаются, и клуб рассматривает альтернативы, включая Влаховича. Если «Барселона» продаст Феррана Торреса, интерес к сербу может возрасти.

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Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Фил Кио (раскрыть)
сегодня в 19:50
Добрый вечер.

Мы не можем не начислять очки для ставок (в случае если лимит в день не превышен), это происходит автоматически.
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