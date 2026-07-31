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Канчельскис не советует Головину переходить в «Зенит»

сегодня, 20:04

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Александра Головина из «Монако» в «Зенит». По его словам, футболисту не стоит возвращаться в Россию.

Всё зависит от самого Александра, ему уже за 30. Если он хочет вернуться — почему бы и нет? Но я не вижу смысла уходить из «Монако» в «Зенит». Там он играет в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, а «Зенит» не играет в еврокубках. Перспектив у «Монако» больше. Да и княжество Монако получше и поинтереснее Петербурга, если быть честными.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен подписать 30-летнего полузащитника в текущее трансферное окно. В прошлом сезоне Лиги 1 Александр Головин провёл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:10
Да и княжество Монако получше и поинтереснее Петербурга, если быть честными.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1432655/golovin-aleksandr-zenit 31.07.2026
Смотря для кого((( Андрюше наверное бухать лучше в монако!
Гость
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