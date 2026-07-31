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Мальдини: «Барези был величайшим игроком, с которым я играл»

сегодня, 20:31

На 67-м году жизни скончался Франко Барези — легендарный защитник «Милана» и сборной Италии. Он ушёл из жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

Паоло Мальдини, многолетний партнёр Барези по обороне «Милана», опубликовал проникновенное послание в соцсетях.

Ты научил меня бороться до последнего вздоха и показал, что значит быть настоящим лидером. Ты защищал меня, когда я был ребёнком, направлял в юности и вдохновлял во взрослой жизни. Ты был величайшим игроком, с которым я имел честь играть.

Барези провёл всю карьеру в «Милане» (1977–1997), сыграв 717 матчей и выиграв 6 титулов Серии А, 3 Кубка европейских чемпионов и 2 Межконтинентальных кубка. Его номер 6 навсегда выведен из обращения. За сборную Италии он провёл 81 матч, стал чемпионом мира в 1982 году, а в 1994-м вывел команду в финал ЧМ.

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