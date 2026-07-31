Мальдини: «Барези был величайшим игроком, с которым я играл»

сегодня, 20:31

На 67-м году жизни скончался — легендарный защитник «Милана» и сборной Италии. Он ушёл из жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

, многолетний партнёр Барези по обороне «Милана», опубликовал проникновенное послание в соцсетях.

Ты научил меня бороться до последнего вздоха и показал, что значит быть настоящим лидером. Ты защищал меня, когда я был ребёнком, направлял в юности и вдохновлял во взрослой жизни. Ты был величайшим игроком, с которым я имел честь играть.