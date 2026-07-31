Операционный директор ФИФА заявил об обмане в ситуации с новым проектом

Операционный директор Международной федерации футбола (ФИФА) Кевин Ламур высказался о плане президента организации Джанни Инфантино по продаже долей в будущих доходах от чемпионатов мира, и выразил мнение, что этот проект не должен состояться.
Он отметил, что сотрудники были «обмануты» недостаточной открытостью со стороны Инфантино при планировании продажи в последние месяцы и «заслуживают лучшего, чем презрение и запугивание».
Это проект одного человека. Он не только не должен быть реализован, но и настало время для политических лидеров футбола задать себе правильные вопросы и принять правильные решения.
И если из-за этого я потеряю работу, то пусть так и будет. Пойму и приму это решение. По крайней мере, сегодня ночью буду спать спокойно.