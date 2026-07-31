Операционный директор ФИФА заявил об обмане в ситуации с новым проектом

сегодня, 20:46

Операционный директор Международной федерации футбола ( ФИФА ) Кевин Ламур высказался о плане президента организации Джанни Инфантино по продаже долей в будущих доходах от чемпионатов мира, и выразил мнение, что этот проект не должен состояться.

Он отметил, что сотрудники были «обмануты» недостаточной открытостью со стороны Инфантино при планировании продажи в последние месяцы и «заслуживают лучшего, чем презрение и запугивание».