«Ювентус» выиграл у «Ниццы» в товарищеском матче

«Ювентус» обыграл «Ниццу» в контрольном поединке (2:0). Спарринг прошёл в тренировочном центре туринского клуба.
Забитыми мячами отметились Дуглас Луис (11-я минута) и Джастин Обоавуоду (89-я).
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