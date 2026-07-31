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«Валенсия» опасается, что «Барселона» активирует клаусулу Герры

сегодня, 21:21

«Валенсия» обеспокоена возможным интересом «Барселоны» к полузащитнику Герра Хавьер. Клубы проводят предсезонные сборы на одной базе в Англии, и каталонцы уже давно следят за 23-летним хавбеком.

Спортивный директор «Барселоны» Деку встречался с представителями Герры, но переход зависит от других трансферов. Если «Барселона» не подпишет нападающего Хулиана Альвареса, она может направить средства на усиление полузащиты. При этом с 1 августа клаусула Герры повышается с 40 млн евро до 60 млн.

Хави Герра — воспитанник «Валенсии», в прошлом сезоне он провёл 34 матча в Ла Лиге и забил 5 голов. «Валенсия» рассчитывает сохранить игрока, но «Барселона» может активизироваться в конце трансферного окна.

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