Агент Виньяса объяснил, почему уругваец не перешёл в «Спартак»

Агент Даниэль Гутьеррес, представляющий интересы нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса, рассказал о причинах перехода игрока из «Леона» в «Толуку» при возможности трансфера в московский «Спартак».
Это было решение владельца холдинга, которому принадлежит «Леон». Клуб получал за трансфер 15,5 миллионов, выплаченных в течение 3 дней с момента оформления документов по переходу.
Мы предпочитали перейти в «Спартак», но у нас не было возможности решать на 100% в этой ситуации.
Представитель форварда отметил, что на решение также повлияло то, что переход в «Толуку» оформить было проще, так как это происходило внутри Мексики.