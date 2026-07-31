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Агент Виньяса объяснил, почему уругваец не перешёл в «Спартак»

сегодня, 21:28

Агент Даниэль Гутьеррес, представляющий интересы нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса, рассказал о причинах перехода игрока из «Леона» в «Толуку» при возможности трансфера в московский «Спартак».

Это было решение владельца холдинга, которому принадлежит «Леон». Клуб получал за трансфер 15,5 миллионов, выплаченных в течение 3 дней с момента оформления документов по переходу.

Мы предпочитали перейти в «Спартак», но у нас не было возможности решать на 100% в этой ситуации.

Представитель форварда отметил, что на решение также повлияло то, что переход в «Толуку» оформить было проще, так как это происходило внутри Мексики.

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