Агент Виньяса объяснил, почему уругваец не перешёл в «Спартак»

Агент Даниэль Гутьеррес, представляющий интересы нападающего сборной Уругвая , рассказал о причинах перехода игрока из «Леона» в «Толуку» при возможности трансфера в московский «Спартак».

Это было решение владельца холдинга, которому принадлежит «Леон». Клуб получал за трансфер 15,5 миллионов, выплаченных в течение 3 дней с момента оформления документов по переходу.

Мы предпочитали перейти в «Спартак», но у нас не было возможности решать на 100% в этой ситуации.