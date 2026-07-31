«Ростов» обыграл «Родину» в результативном матче

сегодня, 22:21

«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной» в матче 2-го тура РПЛ со счётом 4:2. Встреча прошла на стадионе «Арена-Химки».

Счёт на 4-й минуте открыл полузащитник «Родины» . На 16-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти. Во втором тайме гости забили трижды: отправил мяч в свои ворота (52'), увеличил преимущество «Ростова» (56'), а оформил автогол (74'). На 90-й минуте установил окончательный счёт — 4:2 в пользу «Ростова».