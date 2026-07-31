«Ростов» обыграл «Родину» в результативном матче

«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной» в матче 2-го тура РПЛ со счётом 4:2. Встреча прошла на стадионе «Арена-Химки».
Счёт на 4-й минуте открыл полузащитник «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счёт, реализовав пенальти. Во втором тайме гости забили трижды: Митя Крижан отправил мяч в свои ворота (52'), Андрей Лангович увеличил преимущество «Ростова» (56'), а Умар Сако оформил автогол (74'). На 90-й минуте Даниил Шанталий установил окончательный счёт — 4:2 в пользу «Ростова».
«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тремя очками располагается на 4-й строчке.