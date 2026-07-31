Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Ростов» обыграл «Родину» в результативном матче

сегодня, 22:21
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавершен

«Ростов» одержал волевую победу над «Родиной» в матче 2-го тура РПЛ со счётом 4:2. Встреча прошла на стадионе «Арена-Химки».

Счёт на 4-й минуте открыл полузащитник «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счёт, реализовав пенальти. Во втором тайме гости забили трижды: Митя Крижан отправил мяч в свои ворота (52'), Андрей Лангович увеличил преимущество «Ростова» (56'), а Умар Сако оформил автогол (74'). На 90-й минуте Даниил Шанталий установил окончательный счёт — 4:2 в пользу «Ростова».

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с тремя очками располагается на 4-й строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ювентус» выиграл у «Ниццы» в товарищеском матче
Сегодня, 20:52
«Монако» и «Серкль Брюгге» сыграли вничью. Головин отличился голом
Сегодня, 20:40
«Ливерпуль» минимально победил «Рексхэм» в контрольном матче
Вчера, 09:05
«Тоттенхэм» обыграл «Сидней» в серии пенальти
29 июля
«Штурм» с Худяковым прошёл «Хартс» и вышел в 3-й раунд отбора ЛЧ
29 июля
Мадридский «Реал» разгромил «Леганес» в контрольной встрече
28 июля
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:01
Ростсельмаша с победой!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:37
Такая Родина не потянет РПЛ....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:31, ред.
А, ну вот и всё понятно и этой Родиной, жалко только почти наверняка в стане красно-белых считают себя великими мастерами футбола после победы над ней 3:0 и выйдут в полноги против Ахмата играть. А москвичи новоиспечённые если срочно ничего не предпримут на трансферном рынке то скорее всего первый сезон в РПЛ станет и последним, ну по крайней мере в этот заход.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:28
С Победой Земляки и сопереживающие ЮГУ!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 