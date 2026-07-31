Сборную Кот-д'Ивуара покинул главный тренер

Ивуарийская федерация футбола объявила об уходе Эмерса Фаэ с должности главного тренера национальной сборной. У специалиста 31 июля истёк контракт и его не стали продлевать.
Фаэ работал с командой с февраля 2024 года. Под его руководством она смогла пройти квалификацию на чемпионат мира-2026. На турнире в США, Мексике и Канаде ивуарийцы впервые в истории смогли выйти в плей-офф мирового первенства, заняв 2-е место в группе с Германией, Эквадором и Кюрасао. В 1/16 финала они уступили норвежцам (1:2).