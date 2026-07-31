Джонс поссорился с Собослаи на предсезонке «Ливерпуля»

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Полузащитник «Ливерпуля» вступил в словесную перепалку с после товарищеского матча с «Рексемом» (1:0). Причиной конфликта стало решение венгра отдать капитанскую повязку , что не понравилось Джонсу.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как Джонс поднимает повязку, брошенную Цимикасом, и толкает раздражённого Собослаи, после чего споры продолжаются у боковой линии. По словам владельца «Питерборо» Даррага МакЭнтони, Джонс вёл себя как «избалованный ребёнок»:

Он набросился на Собослаи, который отдал повязку Цимикасу. Кертис закатил истерику.

Джонс недоволен возможным уходом из «Ливерпуля» этим летом. Ранее «Интер» отклонил два предложения по английскому полузащитнику. Кертис Джонс является воспитанником клуба и выступает за первую команду с 2018 года.