Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыНидерланды. Эредивизи 2026/2027

Юлиан Брандт стал игроком «Аякса»

сегодня, 22:50

Полузащитник Юлиан Брандт перешёл в «Аякс» в качестве свободного агента. Он подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Его предыдущей командой была дортмундская «Боруссия», в которой игрок выступал с лета 2019-го, перейдя из леверкузенского «Байера».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» подписала 18-летнего вингера Бисвиру из «Брюгге»
Сегодня, 21:53
Многие провалились. Как проявили себя самые дорогие футболисты АПЛ прошлого лета
Сегодня, 09:00Евгений Петров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Официально«Реал» оформил трансфер форварда «Леванте» Эспи
Сегодня, 00:02
Официально«Интер» подписал Стоунза до 2028 года
Вчера, 23:13 Фото
Дороже только золото. Самые крупные трансферы топ-клубов Европы
Вчера, 22:35Евгений Петров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
Официально«Рома» сообщила о переходе Кастро
Вчера, 13:57
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 