Юлиан Брандт стал игроком «Аякса»

сегодня, 22:50

Полузащитник перешёл в «Аякс» в качестве свободного агента. Он подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Его предыдущей командой была дортмундская «Боруссия», в которой игрок выступал с лета 2019-го, перейдя из леверкузенского «Байера».