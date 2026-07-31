Юлиан Брандт стал игроком «Аякса»

Полузащитник Юлиан Брандт перешёл в «Аякс» в качестве свободного агента. Он подписал контракт до 30 июня 2029 года.
Его предыдущей командой была дортмундская «Боруссия», в которой игрок выступал с лета 2019-го, перейдя из леверкузенского «Байера».
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