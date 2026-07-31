Трамп заявил, что не обсуждал с Инфантино проект об инвестициях

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Президент США сообщил, что не разговаривал с главой ФИФА о его планах по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста во время заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.