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Трамп заявил, что не обсуждал с Инфантино проект об инвестициях

сегодня, 22:59

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не разговаривал с главой ФИФА Джанни Инфантино о его планах по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста во время заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.

По данным ФИФА, группа инвесторов, которую планировалось привлечь, должна была возглавить компанию, основанную Джошуа Кушнером, братом зятя Трампа.

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баск
баск
сегодня в 23:30
Конечно-конечно, слабоумный оранжевый штрибан, по воле рока оказавшийся
президентом США, не обсуждал этот проект с Инфантино. Тот сам нашёл
Кушнера, никогда не имевшего к футболу никакого отношения, и склонил его, несчастного, к своим мошенническим планам)))

История вокруг махинаций плешивого дегенерата Инфантино, похоже, запахла
настоящим г...ном. Вот оранжевый и засучил ножками про то, что он тут, якобы,
не при чём. Верим, ага..))
Гость
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