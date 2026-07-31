Президент США Дональд Трамп сообщил, что не разговаривал с главой ФИФА Джанни Инфантино о его планах по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста во время заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.
По данным ФИФА, группа инвесторов, которую планировалось привлечь, должна была возглавить компанию, основанную Джошуа Кушнером, братом зятя Трампа.
президентом США, не обсуждал этот проект с Инфантино. Тот сам нашёл
Кушнера, никогда не имевшего к футболу никакого отношения, и склонил его, несчастного, к своим мошенническим планам)))
История вокруг махинаций плешивого дегенерата Инфантино, похоже, запахла
настоящим г...ном. Вот оранжевый и засучил ножками про то, что он тут, якобы,
не при чём. Верим, ага..))