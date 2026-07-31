«Эвертон» и «Фулхэм» хотят перехватить Нванери у «Милана»

сегодня, 23:12

«Эвертон» и «Фулхэм» готовят предложения по трансферу полузащитника «Арсенала» . Английские клубы хотят опередить «Милан», который уже контактировал с «канонирами» по поводу 19-летнего хавбека.

«Арсенал» оценивает воспитанника в 35 млн евро. В прошлом сезоне Нванери редко получал игровое время у Микеля Артеты и не смог закрепиться в аренде в «Марселе», проведя менее 1000 минут за весь сезон.

«Фулхэм» видит в Этане Нванери ключевую фигуру для перестройки атаки. «Эвертон» рассматривает его как усиление глубины состава в условиях неопределённости с будущим .