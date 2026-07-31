Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

«Эвертон» и «Фулхэм» хотят перехватить Нванери у «Милана»

сегодня, 23:12

«Эвертон» и «Фулхэм» готовят предложения по трансферу полузащитника «Арсенала» Итана Нванери. Английские клубы хотят опередить «Милан», который уже контактировал с «канонирами» по поводу 19-летнего хавбека.

«Арсенал» оценивает воспитанника в 35 млн евро. В прошлом сезоне Нванери редко получал игровое время у Микеля Артеты и не смог закрепиться в аренде в «Марселе», проведя менее 1000 минут за весь сезон.

«Фулхэм» видит в Этане Нванери ключевую фигуру для перестройки атаки. «Эвертон» рассматривает его как усиление глубины состава в условиях неопределённости с будущим Илимана Ндиайе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Бавария» включается в борьбу за Баркола
Сегодня, 20:51
Неоднозначный выбор. ПСЖ хочет нестабильного форварда «Барсы»
Сегодня, 20:11Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
СлухиВлахович готов снизить зарплату ради «Барселоны»
Сегодня, 19:47
Слухи«Комо» близок к подписанию Чалобы за 30 млн евро
Сегодня, 19:25
«Реал» предъявил Винисиусу ультиматум
Сегодня, 18:13
Слухи«Ювентус» интересуется Рейндерсом
Сегодня, 17:39
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 