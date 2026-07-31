Спаллетти: «Италия не смогла обновиться с Мальдини»

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Главный тренер «Ювентуса» высказался о ситуации в сборной Италии после возвращения и назначения техническим директором. По его словам, федерация не смогла провести необходимые изменения.

Мальдини определённо представлял собой что-то новое, что было абсолютно необходимо. Это было похоже на попытку обновить прошивку на устаревшем телефоне — это просто не сработало. Вместо того чтобы купить новый телефон, мы оставили старый и не обновили его.