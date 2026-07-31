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Спаллетти: «Италия не смогла обновиться с Мальдини»

сегодня, 23:25

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ситуации в сборной Италии после возвращения Роберто Манчини и назначения Клаудио Раньери техническим директором. По его словам, федерация не смогла провести необходимые изменения.

Мальдини определённо представлял собой что-то новое, что было абсолютно необходимо. Это было похоже на попытку обновить прошивку на устаревшем телефоне — это просто не сработало. Вместо того чтобы купить новый телефон, мы оставили старый и не обновили его.

Ранее Паоло Мальдини покинул пост технического директора сборной через три недели после назначения из-за конфликта с президентом FIGC Джованни Малаго. Спаллетти также отметил, что не знает, правильный ли выбор сделала федерация, но подчеркнул, что Мальдини мог бы вывести команду «на четвёртую передачу».

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