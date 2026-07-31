«Бордо» продан британскому фонду

вчера, 23:27

По информации источника, люксембургско-испанский бизнесмен Жерар Лопес продал «Бордо» за символический один евро британскому инвестиционному фонду Sparta Capital. Отмечается, что переговоры были сложными.

На эскроу-счёт была зачислена сумма в размере 10 миллионов евро, которая позволит клубу перед Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции (CNSOF) оспорить решение об исключении из всех лиг.

Если апелляция будет удовлетворена, Федерация футбола Франции сможет восстановить команду в третьем дивизионе, что спасёт клуб от ликвидации. В противном случае покупатель сможет отозвать свои инвестиции, а ликвидация снова станет неизбежной.