Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиФинансы

«Бордо» продан британскому фонду

вчера, 23:27

По информации источника, люксембургско-испанский бизнесмен Жерар Лопес продал «Бордо» за символический один евро британскому инвестиционному фонду Sparta Capital. Отмечается, что переговоры были сложными.

На эскроу-счёт была зачислена сумма в размере 10 миллионов евро, которая позволит клубу перед Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции (CNSOF) оспорить решение об исключении из всех лиг.

Если апелляция будет удовлетворена, Федерация футбола Франции сможет восстановить команду в третьем дивизионе, что спасёт клуб от ликвидации. В противном случае покупатель сможет отозвать свои инвестиции, а ликвидация снова станет неизбежной.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бордо
Перевод с sudouest.fr Фото: jordanboureau
Зарплата Латышонка снизилась вдвое после ухода из «Зенита»
29 июля
Сидят на лавке и получают миллионы. Футболисты АПЛ, которым переплачивают
28 июляЕвгений Петров в блоге Футбол и деньгиКомментарии7
Официально«Реал» объявил о рекордных доходах в прошлом сезоне
28 июля
Зидан не откажется от контракта с Adidas после прихода в сборную
28 июля
СлухиДолг «Аль-Насра» превысил 200 млн долларов
26 июля
СлухиИспания рискует потерять почти треть призовых за ЧМ-2026
25 июля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 