«Барселона» не смогла обыграть «Бирмингем Сити»

вчера, 23:41

«Барселона» завершила товарищеский матч с «Бирмингем Сити» вничью 2:2. Встреча прошла в рамках предсезонного сбора каталонцев в Англии.

Счёт на 31-й минуте открыл полузащитник «Бирмингема» . На 42-й минуте нападающий «Барселоны» сравнял счёт. На 60-й минуте Абделькарим оформил дубль и вывел «сине-гранатовых» вперёд. Однако на 68-й минуте восстановил равновесие — 2:2.

В составе «Барселоны» дубль оформил Хамза Абделькарим, который проводит свой первый предсезонный сбор с основной командой.