«Барселона» не смогла обыграть «Бирмингем Сити»

|Бирмингем Сити2 : 2Барселона
|Закончился после серии пенальти
«Барселона» завершила товарищеский матч с «Бирмингем Сити» вничью 2:2. Встреча прошла в рамках предсезонного сбора каталонцев в Англии.
Счёт на 31-й минуте открыл полузащитник «Бирмингема» Приске Аугуст. На 42-й минуте нападающий «Барселоны» Хамза Абделькарим сравнял счёт. На 60-й минуте Абделькарим оформил дубль и вывел «сине-гранатовых» вперёд. Однако на 68-й минуте Джон Солис восстановил равновесие — 2:2.
В составе «Барселоны» дубль оформил Хамза Абделькарим, который проводит свой первый предсезонный сбор с основной командой.