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«Барселона» не смогла обыграть «Бирмингем Сити»

вчера, 23:41
Бирмингем СитиЛоготип футбольный клуб Бирмингем Сити2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился после серии пенальти

«Барселона» завершила товарищеский матч с «Бирмингем Сити» вничью 2:2. Встреча прошла в рамках предсезонного сбора каталонцев в Англии.

Счёт на 31-й минуте открыл полузащитник «Бирмингема» Приске Аугуст. На 42-й минуте нападающий «Барселоны» Хамза Абделькарим сравнял счёт. На 60-й минуте Абделькарим оформил дубль и вывел «сине-гранатовых» вперёд. Однако на 68-й минуте Джон Солис восстановил равновесие — 2:2.

В составе «Барселоны» дубль оформил Хамза Абделькарим, который проводит свой первый предсезонный сбор с основной командой.

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