«Астон Вилла» может подписать Палинью из «Баварии»

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«Астон Вилла» заинтересовалась полузащитником «Баварии» Палиньей. Мюнхенский клуб больше не уверен в продаже 30-летнего португальца из-за его позиции — игрок готов остаться, если «Бавария» не снизит цену.

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд уже признал, что Пальинья не входит в долгосрочные планы клуба. В прошлом сезоне хавбек провёл 33 матча в АПЛ за «Тоттенхэм» (в аренде).

«Астон Вилла» ищет замену травмированному , но эксперты советуют клубу не переплачивать. «Бавария» запрашивает 25 млн евро, однако оптимальным вариантом для «Виллы» может стать аренда или трансфер за 18-21 млн евро.