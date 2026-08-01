«Астон Вилла» может подписать Палинью из «Баварии»

«Астон Вилла» заинтересовалась полузащитником «Баварии» Палиньей. Мюнхенский клуб больше не уверен в продаже 30-летнего португальца из-за его позиции — игрок готов остаться, если «Бавария» не снизит цену.
Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд уже признал, что Пальинья не входит в долгосрочные планы клуба. В прошлом сезоне хавбек провёл 33 матча в АПЛ за «Тоттенхэм» (в аренде).
«Астон Вилла» ищет замену травмированному Амаду Онана, но эксперты советуют клубу не переплачивать. «Бавария» запрашивает 25 млн евро, однако оптимальным вариантом для «Виллы» может стать аренда или трансфер за 18-21 млн евро.