Рулевой сборной ЮАР ушёл в отставку

Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) объявила об уходе Хьюго Брооса с должности главного тренера национальной сборной.
Специалист работал с командой с мая 2021 года. Под его руководством она стала бронзовым призёром Кубка африканских наций в 2023-м в Кот-д’Ивуаре.
Также она впервые за 24 года смогла пройти отбор на чемпионат мира. На турнире, который прошёл этим летом, сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ, заняв 2-е место в группе с Мексикой, Южной Кореей и Чехией, а в 1/16 финала уступила Канаде (0:1).
Своё решение бельгиец назвал трудным и объяснил его долгим отсутствием рядом с семьёй и моментами одиночества в ЮАР.