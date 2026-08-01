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Рулевой сборной ЮАР ушёл в отставку

сегодня, 00:13

Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) объявила об уходе Хьюго Брооса с должности главного тренера национальной сборной.

Специалист работал с командой с мая 2021 года. Под его руководством она стала бронзовым призёром Кубка африканских наций в 2023-м в Кот-д’Ивуаре.

Также она впервые за 24 года смогла пройти отбор на чемпионат мира. На турнире, который прошёл этим летом, сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ, заняв 2-е место в группе с Мексикой, Южной Кореей и Чехией, а в 1/16 финала уступила Канаде (0:1).

Своё решение бельгиец назвал трудным и объяснил его долгим отсутствием рядом с семьёй и моментами одиночества в ЮАР.

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