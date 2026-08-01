Агент Эспи: «Когда звонит „Реал“, сомнений нет»

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Агент нападающего Пеп Серер объяснил, почему его клиент перешёл в «Реал Мадрид» из «Леванте». Клуб активировал клаусулу в 25 млн евро, и сделка была закрыта за несколько часов.

Когда звонит «Реал», сомнений нет. Это очень выдающийся клуб, и вчера они проявили к нам потрясающую теплоту.

21-летний форвард подписал контракт с «Реалом» до 2031 года. По словам агента, Эспи готов учиться у лучших и не ждёт мгновенной славы.