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Агент Эспи: «Когда звонит „Реал“, сомнений нет»

сегодня, 00:24

Агент нападающего Карлоса Эспи Пеп Серер объяснил, почему его клиент перешёл в «Реал Мадрид» из «Леванте». Клуб активировал клаусулу в 25 млн евро, и сделка была закрыта за несколько часов.

Когда звонит «Реал», сомнений нет. Это очень выдающийся клуб, и вчера они проявили к нам потрясающую теплоту.

21-летний форвард подписал контракт с «Реалом» до 2031 года. По словам агента, Эспи готов учиться у лучших и не ждёт мгновенной славы.

Он знает свои сильные и слабые стороны, хочет совершенствоваться каждый день. Это нападающий, который никогда не перестаёт бороться, идёт в каждый мяч и может решить исход матча.

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