«Футбол всегда на первом месте». КОНМЕБОЛ — о проекте ФИФА

Южноамериканская конфедерация футбола ( КОНМЕБОЛ ) в заявлении о проекте Международной федерации футбола FIFA Forward Enterprise по привлечению частных инвесторов к управлению коммерческими правами на чемпионаты мира назвала приоритетом футбол.

КОНМЕБОЛ подтверждает, что приоритетом всегда будет футбол: его ценности, люди и страсть, которая делает самым популярным видом спорта в мире.

Мы понимаем, что развитие футбола требует принятия коммерческих и финансовых решений. Однако они всегда должны служить футболу и никогда не превалировать над его сущностью.

Футбол всегда на первом месте.

С момента, когда КОНМЕБОЛ узнала о предложении, представленном ФИФА относительно проекта FFE, и в соответствии со своими институциональными процедурами, она инициировала процесс консультаций со своими ассоциациями-членами и созвала заседание своего совета с единственной целью — проанализировать и оценить данное предложение с той ответственностью и тщательностью, которых требует этот вопрос.

С этой целью КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам, касающимся масштаба, структуры, управления и возможных последствий проекта FFE.

КОНМЕБОЛ будет и впредь действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, способствуя укреплению мирового футбола исключительно через институциональные каналы и принципы надлежащего управления.