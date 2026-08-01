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Мастантуоно уйдёт в аренду из «Реала»

сегодня, 08:20

«Реал Мадрид» готов отправить 18-летнего крайнего полузащитника Франко Мастантуоно в аренду. Аргентинец не попал в заявку на товарищеский матч с «Фиорентиной», что указывает на скорый уход.

Мастантуоно перешёл в «Реал» из «Ривер Плейта» в 2025 году. В клубе считают, что для его развития необходимо регулярное игровое время, которое сложно гарантировать из-за высокой конкуренции в полузащите. Вариант с возвращением в «Ривер» не рассматривается.

«Реал» уже использовал аренды для развития молодых талантов. Сейчас клуб ищет подходящий вариант для Франко Мастантуоно, чтобы он получал практику на высоком уровне.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:35
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