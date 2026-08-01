ФИФА отказалась от продажи части коммерческих прав на чемпионаты мира

Президент ФИФА сообщил, что организация отказалась от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), предусматривавшего продажу части коммерческих прав на чемпионаты мира сторонним инвесторам.

Проект FIFA Forward Enterprise был разработан, чтобы помочь укрепить ассоциации — члены ФИФА и способствовать развитию футбола во всём мире, особенно в странах, которым поддержка необходима больше всего.

С самого начала мы подчёркивали, что инициатива может быть реализована только при поддержке большинства национальных ассоциаций и после консультаций с ними, Советом ФИФА , конфедерациями и другими заинтересованными сторонами.

Изучив все высказанные мнения, мы поняли, что проект вызвал серьёзные разногласия. Независимо от того, сколько сторон его поддерживает, в нынешних условиях он уже не отвечает первоначально поставленным задачам.

Нашей целью всегда были объединение футбольного сообщества и развитие игры. Поэтому предложение реализовано не будет. В ближайшие дни и недели я намерен собрать заинтересованные стороны, чтобы вместе найти решения, которые помогут футболу развиваться во всём мире, прежде всего в странах, наиболее нуждающихся в нашей поддержке.