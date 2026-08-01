Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2026/2027

«Интер» договорился о трансфере Ромеро за 40 млн евро

сегодня, 08:43

«Интер» и «Тоттенхэм» достигли устной договорённости о переходе защитника Кристиана Ромеро. Сумма сделки составит 40 млн евро.

Ромеро был капитаном «шпор», но в прошлом сезоне у него возникли проблемы с формой и отношениями с болельщиками. Клуб уже подписал нескольких защитников этим летом, что снизило ценность игрока. Ранее «Тоттенхэм» оценивал 28-летнего аргентинца в 60 млн евро.

При этом сам Ромеро пока не согласовал личные условия с «Интером» и не очень хочет переходить в итальянский клуб. Если его призовёт к себе «Атлетико Мадрид», может начаться торг. Контракт Ромеро с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2029 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСлот стал кандидатом на пост тренера «Аль-Ахли»
30 июля
Манчини назначат главным тренером сборной Италии
28 июля
Конте претендует на пост главного тренера сборной Италии
28 июля
СлухиПрезидент FIGC заблокировал процесс назначения Пирло в сборную Италии
27 июля
СлухиМальдини может покинуть FIGC из-за ситуации с Пирло
27 июля
СлухиНазначению Пирло в сборную Италии может помешать контракт с «Фонбетом»
26 июля
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 09:42
неужели ЦЗ закончились в мире? нафига так Аузилио упирается в этого арга? по мне так иного оборонца стоит искать , у которого и запросы по зп адекватные
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 