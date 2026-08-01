«Интер» договорился о трансфере Ромеро за 40 млн евро

сегодня, 08:43

«Интер» и «Тоттенхэм» достигли устной договорённости о переходе защитника . Сумма сделки составит 40 млн евро.

Ромеро был капитаном «шпор», но в прошлом сезоне у него возникли проблемы с формой и отношениями с болельщиками. Клуб уже подписал нескольких защитников этим летом, что снизило ценность игрока. Ранее «Тоттенхэм» оценивал 28-летнего аргентинца в 60 млн евро.

При этом сам Ромеро пока не согласовал личные условия с «Интером» и не очень хочет переходить в итальянский клуб. Если его призовёт к себе «Атлетико Мадрид», может начаться торг. Контракт Ромеро с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2029 года.