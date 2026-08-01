Кьеза заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле» и бороться за место

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза опроверг слухи о возможном уходе из клуба и заявил, что готов бороться за место в составе. Итальянец признался, что счастлив на «Энфилде» и хочет проявить себя при новом тренере Андони Ираоле.
Сейчас я счастлив здесь, в «Ливерпуле». Я люблю клуб, болельщиков и всё, что с ним связано. Я делаю всё возможное, чтобы получить шанс. Приход нового тренера — это новая глава.
В прошлом сезоне 28-летний итальянец провёл 26 матчей в АПЛ, но лишь один раз вышел в стартовом составе. Несмотря на слухи об уходе, Кьеза готов к конкуренции и даже готов играть на позиции нападающего, если этого потребует тренер.