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Кьеза заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле» и бороться за место

сегодня, 09:01

Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза опроверг слухи о возможном уходе из клуба и заявил, что готов бороться за место в составе. Итальянец признался, что счастлив на «Энфилде» и хочет проявить себя при новом тренере Андони Ираоле.

Сейчас я счастлив здесь, в «Ливерпуле». Я люблю клуб, болельщиков и всё, что с ним связано. Я делаю всё возможное, чтобы получить шанс. Приход нового тренера — это новая глава.

В прошлом сезоне 28-летний итальянец провёл 26 матчей в АПЛ, но лишь один раз вышел в стартовом составе. Несмотря на слухи об уходе, Кьеза готов к конкуренции и даже готов играть на позиции нападающего, если этого потребует тренер.

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