Кьеза заявил, что хочет остаться в «Ливерпуле» и бороться за место

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Вингер «Ливерпуля» опроверг слухи о возможном уходе из клуба и заявил, что готов бороться за место в составе. Итальянец признался, что счастлив на «Энфилде» и хочет проявить себя при новом тренере .

Сейчас я счастлив здесь, в «Ливерпуле». Я люблю клуб, болельщиков и всё, что с ним связано. Я делаю всё возможное, чтобы получить шанс. Приход нового тренера — это новая глава.