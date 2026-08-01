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Фоден: «Я хочу доказать, что критики ошибаются»

сегодня, 09:49

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден заявил, что готов доказать свою состоятельность после того, как не попал в сборную Англии на чемпионат мира 2026 года. В первом интервью после этого 26-летний полузащитник признал, что пропуск турнира стал для него болезненным ударом.

Было больно, особенно когда я смотрел матчи и слышал гимн. Я смотрел одну игру в местном пабе — это было тяжело, хотя все вокруг радовались.

Фоден отметил, что у него был неплохой старт сезона, но затем форма упала. Он считает, что критика была несправедливой, и хочет «доказать людям, что они ошибаются». Новый контракт с «Сити» до 2031 года, по его словам, даёт ему уверенность и спокойствие.

Я никогда не думал об уходе из клуба, я здесь с четырёх лет.

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