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«Манчестер Юнайтед» интересовался вратарём сборной Парагвая Хилем

сегодня, 10:15

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о трансфере вратаря «Сан-Лоренсо» и сборной Парагвая Орландо Хиля. Агент 26-летнего голкипера Марио Хара подтвердил интерес со стороны английского клуба, а также команд из Германии.

Были запросы от «Манчестер Юнайтед». Мы ведём переговоры с клубами Англии и Германии. Продажа близка, это идеальное время для него, чтобы подняться на новый уровень.

Хиль ярко проявил себя на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Парагвая. Однако после подписания «Манчестер Юнайтед» Карла Дарлоу вероятность трансфера парагвайца снизилась.

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