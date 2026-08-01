Крижан: «„Родине“ надо привыкать к уровню РПЛ»

Защитник «Родины» Митя Крижан прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) во втором туре РПЛ. По его словам, команде не хватило концентрации, но она должна адаптироваться к уровню лиги.
Нам не хватило концентрации, наверное. Мы хорошо начали, но потом отдали инициативу. Но нам надо привыкать к уровню, ведь это РПЛ, а не ФНЛ. Эпизод с автоголом — это случайность. Просто Бакаев выбил мяч, а я не успел среагировать.
Защитник также отметил, что в РПЛ всё быстрее, игроки сильнее, а единоборства сложнее. «Родина» проводит дебютный сезон в высшем дивизионе и пока не набрала очков после двух туров.