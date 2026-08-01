Крижан: «„Родине“ надо привыкать к уровню РПЛ»

сегодня, 10:38

Защитник «Родины» прокомментировал поражение от «Ростова» (2:4) во втором туре РПЛ . По его словам, команде не хватило концентрации, но она должна адаптироваться к уровню лиги.

Нам не хватило концентрации, наверное. Мы хорошо начали, но потом отдали инициативу. Но нам надо привыкать к уровню, ведь это РПЛ , а не ФНЛ . Эпизод с автоголом — это случайность. Просто Бакаев выбил мяч, а я не успел среагировать.