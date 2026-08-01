«Реал» подпишет топ-защитника этим летом

сегодня, 10:55

«Реал Мадрид» в срочном порядке ищет центрального защитника мирового уровня. Главный тренер настаивает на усилении обороны, так как перед товарищеским матчем с «Фиорентиной» в распоряжении португальца нет ни одного здорового игрока этой позиции.

ещё в отпуске, не набрал форму, испытывает дискомфорт, травмирован, а далёк от возвращения после долгосрочного повреждения. Для подписания новичка клубу необходимо сначала продать Асенсио, несмотря на его травму.

Главным кандидатом на усиление называется защитник «Интера» , но трансфер будет дорогим. Также Моуринью может привлечь молодых воспитанников — и , которые получат шанс проявить себя в ближайших играх.