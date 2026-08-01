«Реал» подпишет топ-защитника этим летом

«Реал Мадрид» в срочном порядке ищет центрального защитника мирового уровня. Главный тренер Жозе Моуриньо настаивает на усилении обороны, так как перед товарищеским матчем с «Фиорентиной» в распоряжении португальца нет ни одного здорового игрока этой позиции.
Ибраима Конате ещё в отпуске, Антонио Рюдигер не набрал форму, Дин Хёйсен испытывает дискомфорт, Рауль Асенсио травмирован, а Эдер Милитао далёк от возвращения после долгосрочного повреждения. Для подписания новичка клубу необходимо сначала продать Асенсио, несмотря на его травму.
Главным кандидатом на усиление называется защитник «Интера» Алессандро Бастони, но трансфер будет дорогим. Также Моуринью может привлечь молодых воспитанников — Ламина Фати и Хоана Мартинеса, которые получат шанс проявить себя в ближайших играх.